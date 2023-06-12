В Нижнем Тагиле в честь Дня России пройдет шоу духового оркестра

Эстрадно-духовой оркестр местной филармонии "Тагил-бэнд" подготовил дефиле-шоу на набережной Тагильского пруда. Фото: "Тагил-бэнд" / Нижнетагильская филармония

В Нижнем Тагиле начинаются мероприятия, посвященные главному государственному празднику — Дню России. В программе — тематические экскурсии по историческим местам города и дефиле-шоу эстрадно-духового оркестра "Тагил-бэнд", лауреата многочисленных международных и всероссийских музыкальных конкурсов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, праздничные мероприятия пройдут на нескольких площадках в разных районах города. Сотрудники музея-заповедника "Горнозаводской Урал" организовали пешие экскурсии по старинным улицам, где в XVIII–XIX веках жили знаменитые тагильские династии купцов и стояли доходные дома промышленников. Также можно подняться на Лисью гору, где 200 лет назад установили смотровую башню — сегодня она является символом Нижнего Тагила. Экскурсии бесплатные, поучаствовать могут все желающие.

Для подопечных Центра по работе с ветеранами, Тагильского пансионата и Центра ветеранов боевых действий в досуговом центре "Красногвардеец" пройдет благотворительный показ художественного фильма "Вызов". Для детей и молодежи будут работать игровые зоны с конкурсами и призами.

Гвоздь программы — эстрадно-духовой оркестр местной филармонии "Тагил-бэнд": он подготовил дефиле-шоу на набережной Тагильского пруда. Также коллектив выступит в парке имени А. П. Бондина.

С Днем России жителей Нижнего Тагила поздравил глава города Владислав Пинаев. На своей странице в соцсетях он написал:

"Будущее Российской Федерации, судьба Свердловской области и развитие Нижнего Тагила в полной мере зависят от каждого из нас. Наш труд — источник процветания нашей страны. Мы пишем новейшую историю государства и должны сделать так, чтобы наши дети и внуки испытывали чувство гордости за свою Родину и за свой народ. Искренне желаю всем тагильчанам уверенности в своих силах и успехов во всех начинаниях. Оптимизма, крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего!"

Владислав Пинаев также примет участие в праздничных мероприятиях и еще раз лично поздравит горожан.