Военный ансамбль из Новоуральска стал лучшим на фестивале-конкурсе духовых оркестров

Военные оркестры Уральского округа Росгвардии приняли участие в фестивале "Фанфары Кыштыма". Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Военные оркестры Уральского округа войск национальной гвардии из Екатеринбурга, Новоуральска, Лесного, Челябинска и других городов приняли участие в фестивале-конкурсе духовых оркестров "Фанфары Кыштыма".

Военные музыканты исполнили песни о России, Росгвардии, а также популярные эстрадные и джазовые композиции. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

Гран-при конкурса завоевал военный оркестр из Новоуральска.

Ранее "Областная газета" писала, что в Нижнем Тагиле в честь Дня России пройдет шоу духового оркестра.