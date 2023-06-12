Темы дня

Общество
12 июня 2023, 13:36

Военный ансамбль из Новоуральска стал лучшим на фестивале-конкурсе духовых оркестров

Военный духовой оркестр

Военные оркестры Уральского округа Росгвардии приняли участие в фестивале "Фанфары Кыштыма". Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Военные оркестры Уральского округа войск национальной гвардии из Екатеринбурга, Новоуральска, Лесного, Челябинска и других городов приняли участие в фестивале-конкурсе духовых оркестров "Фанфары Кыштыма".

Военные музыканты исполнили песни о России, Росгвардии, а также популярные эстрадные и джазовые композиции. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

Гран-при конкурса завоевал военный оркестр из Новоуральска.

Ранее "Областная газета" писала, что в Нижнем Тагиле в честь Дня России пройдет шоу духового оркестра.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.06.2023, 13:55 / Общество
Первоуральск отмечает День России концертом и квестом
12.06.2023, 13:36 / Общество
Военный ансамбль из Новоуральска стал лучшим на фестивале-конкурсе духовых оркестров
12.06.2023, 13:09 / Общество
В Нижнем Тагиле в честь Дня России пройдет шоу духового оркестра
12.06.2023, 12:48 / Общество
Медики подвели итоги работы на рок-фестивале "Кардиограмма" в Екатеринбурге
12.06.2023, 12:33 / Общество
В Екатеринбурге стартовала акция "Хором славим Россию и город"