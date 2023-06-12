Первоуральск отмечает День России концертом и квестом

В Парке новой культуры Первоуральска с концертными номерами выступают творческие коллективы города. Фото: портал pervo.ru

В Парке новой культуры Первоуральска проходят праздничные мероприятия в честь Дня России.

Творческие коллективы города выступают с концертными номерами. Идет церемония вручения паспортов юным горожанам. На литературной аллее парка все желающие могут пройти квест-путешествие по 13 станциям, где участникам предлагается ответить на вопросы, связанные с историей России, и выполнить разные задания. Самые активные получают призы.

Также в парке работает спортивная станция, где для горожан проходят игры народов России. Рядом работает ярмарка местных ремесленников "Сделано в Первоуральске", где можно приобрести уникальные вещи и сувениры ручной работы.

"День России — праздник, который символизирует единство и свободу всей нашей страны. В этот день мы вспоминаем о том, как многое было сделано для укрепления нашей Родины, о тех, кто отстаивал ее независимость и свободу. Поздравляю всех первоуральцев с этим знаменательным днем! Хочу пожелать, чтобы наша страна процветала и развивалась и чтобы каждый гражданин чувствовал себя в ней комфортно и защищенно", — сказал на открытии праздника глава Первоуральска Игорь Кабец.