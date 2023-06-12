В Серове в День России прошел водный праздник, концерт и флешмоб

День России в Серове начали отмечать в Водном дворце: здесь прошли открытые показательные выступления по синхронному плаванию. Поддержать девочек-спортсменок из городской секции "Акварель" пришли глава Серова Василий Сизиков и десятки горожан.
22 юные пловчихи показали танцы под водой, а также сложные акробатические элементы. Девчонки сорвали овации, самые талантливые получили медали и кубки.
Далее праздник переместился на площадь Дворца культуры металлургов — здесь прошел концерт с участием творческих коллективов города.
"Это день каждого из нас, день нашей большой и малой Родины! Мы гордимся ее историей, своим трудом готовы строить ее настоящее. От всей души желаю всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, добра, счастья и благополучия!" — поздравил жителей мэр Василий Сизиков.
Параллельно на площади Центра досуга "Родина" для горожан бесплатно транслировался новый фильм о космосе "Вызов" с актрисой Юлией Пересильд в главной роли.
Необычный подарок серовчанам ко Дню России подготовил Дворец культуры железнодорожников: артисты ДК выстроились перед зданием, образовав буквы слова "Россия" и сердце. Флешмоб сняли с квадрокоптера и выложили в социальные сети.
Видео: Дворец культуры железнодорожников Серова