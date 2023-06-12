Ветерану Великой Отечественной войны из Верхней Пышмы вручена памятная медаль

Николай Ворохобов получил памятную медаль. Фото: telegram-канал администрации Верхней Пышмы

Николай Ворохобов, ветеран Великой Отечественной войны, был участником Курской битвы. В День России ему вручена медаль "В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года".

В этом году в России отмечается 80-я годовщина Курской битвы, которая стала завершающим этапом переломного периода борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Танковый бой на Прохоровском поле стал одним из самых ярких событий этого сражения. В знак уважения к героизму и самоотверженности ветеранов Великой Отечественной войны Белгородская область учредила медаль "В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года". Об этом сообщает telegram-канал администрации Верхней Пышмы.

Памятную медаль Николаю Ворохобову вручили глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин, председатель думы Иван Зернов, активист фонда социальных инициатив "Наша Верхняя Пышма" Виктор Севостьянов. Юнармейцы прочитали ветерану стихи.

Фото: telegram-канал администрации Верхней Пышмы

Ранее "Областная газета" писала, что Евгений Куйвашев вручил госнаграды и знаки отличия выдающимся уральцам.