Темы дня

Общество
12 июня 2023, 15:27

В Екатеринбурге гимн России хором исполнили тысячи свердловчан

Акция "Хором славим Россию и город"

В состав сводного хора вошли профессиональные и любительские хоры и ансамбли. Фото: Павел Ворожцов

В Историческом сквере Екатеринбурга в девятый раз прошла акция "Хором славим Россию и город". В сопровождении духового оркестра сводный хор вместе с тысячами уральцев исполнил популярные песни.

"Сегодня нам нужно как никогда быть вместе, потому что страна проходит не самый простой период своей истории, но период интересный и необходимый. Своим единством и своими песнями мы еще раз поддержим наших ребят, которые сегодня находятся на передовой и сражаются за Россию. Я хочу пожелать вам всем интересно провести сегодняшний день, надеюсь, что мы с вами еще не один год будем встречаться здесь и петь эти замечательные песни", — приводит слова заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова департамент информационной политики региона.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков поприветствовал участников и зрителей акции. Фото: Павел Ворожцов

В состав сводного хора вошли профессиональные и любительские хоры и ансамбли из университетов, творческих вузов, общеобразовательных организаций, школ художественного образования, ветеранских коллективов. Они выступали в сопровождении оркестра "Уралбэнд" и любительского духового коллектива Свердловской государственной академической филармонии, а также нескольких хореографических коллективов.

Фото: Павел Ворожцов

В начале программы прозвучал гимн Российской Федерации, который также на жестовом языке исполнил хор педагогов Центра психолого-медико-социального сопровождения "Эхо".

Фото: Павел Ворожцов

В этом году акция посвящена 300-летию Екатеринбурга, объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году педагога и наставника, а также 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Горожане исполнили такие песни, как "Свердловский вальс", "Екатеринбург — мой любимый город", "Когда уйдем со школьного двора", "Песня о друге", "Трус не играет в хоккей" и многие другие. Слова их транслировались на мультимедийном экране, поэтому подпеть могли все желающие.

Фото: Павел Ворожцов

Концертная программа "Хором славим Россию и город!" впервые прошла в 2014 году. Музыкальный праздник в Историческом сквере в День России стал общегородской ежегодной традицией.

Фото: Павел Ворожцов

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге стартовала акция "Хором славим Россию и город".

Еще по теме:

  • Военный ансамбль из Новоуральска стал лучшим на фестивале-конкурсе духовых оркестров
  • В Серове в День России прошел водный праздник, концерт и флешмоб
  • В Нижнем Тагиле в честь Дня России пройдет шоу духового оркестра
  • Первоуральск отмечает День России концертом и квестом

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.06.2023, 19:20 / Общество
В День России в Екатеринбурге заложена яблоневая аллея в честь героев СВО
12.06.2023, 19:05 / Культура
В Екатеринбурге прошел первый "УралЭтноФест"
12.06.2023, 17:59 / Общество
Чкаловскому району Екатеринбурга исполнилось 80 лет
12.06.2023, 17:02 / Общество
Вручение государственных флагов Российской Федерации состоялось в Екатеринбурге
12.06.2023, 15:27 / Общество
В Екатеринбурге гимн России хором исполнили тысячи свердловчан