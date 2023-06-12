В Екатеринбурге гимн России хором исполнили тысячи свердловчан

В состав сводного хора вошли профессиональные и любительские хоры и ансамбли. Фото: Павел Ворожцов

В Историческом сквере Екатеринбурга в девятый раз прошла акция "Хором славим Россию и город". В сопровождении духового оркестра сводный хор вместе с тысячами уральцев исполнил популярные песни.

"Сегодня нам нужно как никогда быть вместе, потому что страна проходит не самый простой период своей истории, но период интересный и необходимый. Своим единством и своими песнями мы еще раз поддержим наших ребят, которые сегодня находятся на передовой и сражаются за Россию. Я хочу пожелать вам всем интересно провести сегодняшний день, надеюсь, что мы с вами еще не один год будем встречаться здесь и петь эти замечательные песни", — приводит слова заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова департамент информационной политики региона.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков поприветствовал участников и зрителей акции. Фото: Павел Ворожцов

В состав сводного хора вошли профессиональные и любительские хоры и ансамбли из университетов, творческих вузов, общеобразовательных организаций, школ художественного образования, ветеранских коллективов. Они выступали в сопровождении оркестра "Уралбэнд" и любительского духового коллектива Свердловской государственной академической филармонии, а также нескольких хореографических коллективов.

Фото: Павел Ворожцов

В начале программы прозвучал гимн Российской Федерации, который также на жестовом языке исполнил хор педагогов Центра психолого-медико-социального сопровождения "Эхо".

Фото: Павел Ворожцов

В этом году акция посвящена 300-летию Екатеринбурга, объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году педагога и наставника, а также 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Горожане исполнили такие песни, как "Свердловский вальс", "Екатеринбург — мой любимый город", "Когда уйдем со школьного двора", "Песня о друге", "Трус не играет в хоккей" и многие другие. Слова их транслировались на мультимедийном экране, поэтому подпеть могли все желающие.

Фото: Павел Ворожцов

Концертная программа "Хором славим Россию и город!" впервые прошла в 2014 году. Музыкальный праздник в Историческом сквере в День России стал общегородской ежегодной традицией.

Фото: Павел Ворожцов

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге стартовала акция "Хором славим Россию и город".

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