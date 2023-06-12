Вручение государственных флагов Российской Федерации состоялось в Екатеринбурге

В атриуме Ельцин Центра прошло главное патриотическое событие праздничного дня. Фото: Павел Ворожцов

В уральской столице в День России прошло несколько патриотических событий. В атриуме Ельцин Центра добровольцам и общественникам вручены государственные флаги Российской Федерации. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"День России является торжеством нашего многонационального общественного уклада, и очень важно, что в этот день мы все вместе отмечаем этот праздник. В России всегда были крепки взаимопомощь, взаимовыручка. Огромную роль в нашей жизни играют общественные объединения. Мы всегда ощущаем вашу крепкую руку, душу и сердце. Яркий тому пример — вклад добровольцев в ликвидацию пожаров в Свердловской области. Искренне желаю вам всем успехов и побед!" — сказал вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Фото: Павел Ворожцов

Государственные флаги России были торжественно переданы представителям патриотических, ветеранских, добровольческих организаций, национально-культурных автономий, казачьих обществ.

Видео департамента информационной политики Свердловской области

Олег Чемезов также вручил благодарственные письма губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева свердловчанам, которые отличились активной гражданской позицией и проявили себя в общественной деятельности.

Фото: Павел Ворожцов

В финале торжества в Ельцин Центре прошел патриотический флешмоб "Встанем" — всероссийская акция, которую запустил популярный исполнитель Shaman.

Кроме того, Екатеринбург, Нижний Тагил, Качканар и Ирбит присоединились ко всероссийской акции "Ленточка-триколор". Волонтеры 12 июня раздали 2 000 лент в цветах российского флага. Они также рассказали свердловчанам об исторической значимости праздника и о значении цветов на государственном символе.

Фото: Павел Ворожцов

"Нам кажется, что благодаря раздаче ленточек мы еще раз доказываем людям, что мы едины. Флаг — это символ. Он хранит в себе одну общую идею, ради которой мы живем. Единство и поддержка друг друга могут нам помочь", — сказал начальник отдела Регионального центра патриотического воспитания Никита Кутявин.

Фото: Павел Ворожцов

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге гимн России хором исполнили тысячи свердловчан.

Еще по теме: