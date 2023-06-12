Чкаловскому району Екатеринбурга исполнилось 80 лет

В Чкаловском районе находятся крупные предприятия химической, нефтехимической отраслей. Фото: Галина Соловьева

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил жителей Чкаловского района с 80-летием со дня его основания. Это самая крупная территориальная единица уральской столицы — ее площадь превышает 40 тысяч гектаров, а население — 290 тысяч человек.

"Сердечно поздравляю вас с днем рождения Чкаловского района. Для многих екатеринбуржцев это не просто место жительства, а общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое. Я глубоко убежден, что самое главное богатство уральской столицы — это трудолюбивые и талантливые люди, те, кто создает благополучное настоящее и надежное будущее. От всей души желаю вам счастья и крепкого здоровья", — приводит слова Алексея Орлова пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В Чкаловском районе находятся крупные предприятия химической, нефтехимической отраслей, машиностроения, стройиндустрии, легкой и пищевой промышленности.

Чкаловский район был основан в июне 1943 года по указу Президиума Верховного Совета РСФСР. Эта часть города получила имя летчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Чкалова.

Ранее "Областная газета" писала, что утвержден генеральный план Екатеринбурга до 2045 года.