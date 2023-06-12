В Новоуральске поставили рекорд России по массовому исполнению песни Александры Пахмутовой "Надежда"

К исполнению песни "Надежда" в Новоуральске присоединились тысячи людей. Фото: Василий Алексеев

В Центральный парк культуры и отдыха Новоуральска пришли 3 355 человек. В установке рекорда приняли участие более 500 музыкантов со всей страны и жители города. К общему исполнению "Надежды" присоединился и корреспондент "Областной газеты" Василий Алексеев.

10 июня стартовал музыкальный фестиваль "Новоуральские фанфары". За три дня уральский город принял 34 оркестра со всей России — концерты дали музыканты из Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Шемордана (Республика Татарстан) и других городов. Кульминацией фестиваля стало массовое исполнение песни "Надежда" в День России.

"Нам хотелось не просто организовать концертное выступление, а вовлечь горожан во все действо, чтобы они стали его участниками. У нас столько оркестров — одних музыкантов собралось 500 человек со всей страны, и было бы классно сделать что-то вместе с жителями города. Поэтому пришла идея поставить рекорд массового исполнения песни. Встал вопрос: какую выбрать? Спонтанно пришла мысль о песне "Надежда". Сегодня нам надежда очень нужна. Песня, как говорится, "жить и строить помогает", поэтому она исполняется сегодня, в День России", — поделился автор акции и директор Театра музыки, драмы и комедии Андрей Костюшкин.

Площадкой единого сводного оркестра стал центральный парк Новоуральска. Дирижер, управляя игрой музыкантов, успевал уделять внимание и зрителям, призывая энергичнее петь знакомые всем строки: "Надежда — мой компас земной". К исполнению песни присоединились тысячи людей.

"Очень душевный и милый праздник. Для нас это надежда для всех. Надежда на мирное будущее, на счастливое будущее детей и на мир, который мы очень ждем", — рассказала жительница Новоуральска Галина Пошлякова.

После массового исполнения песни эксперт Реестра рекордов России Елена Пахомова вручила директору новоуральского Театра музыки, драмы и комедии Андрею Костюшкину сертификат об установке рекорда и памятную медаль.

Видео: официальная страница Свердловской области в соцсети "ВКонтакте"