В семь раз сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области

В Свердловской области ликвидированы 3 природных пожара. Фото: Павел Ворожцов

Площадь лесных пожаров на Среднем Урале за минувшие сутки сократилась в семь раз. По данным на вечер 12 июня, огнем было охвачено 54 гектара.

На территории 343,8 гектара ликвидированы три возгорания: в Ивдельском, Сосьвинском и Первоуральском районах. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В регионе продолжают борьбу с тремя лесными пожарами:

в Камышловском районе на площади 24 гектара,

в Пышминском районе на площади 23 гектара,

в Гаринском районе на площади 7 гектаров.

Продолжается их ликвидация. Борьбу с огнем ведут более 100 человек и свыше 20 единиц спецтехники.

Ранее "Областная газета" писала, что синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность в Свердловской области.