В семь раз сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области

Площадь лесных пожаров на Среднем Урале за минувшие сутки сократилась в семь раз. По данным на вечер 12 июня, огнем было охвачено 54 гектара.
На территории 343,8 гектара ликвидированы три возгорания: в Ивдельском, Сосьвинском и Первоуральском районах. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
В регионе продолжают борьбу с тремя лесными пожарами:
- в Камышловском районе на площади 24 гектара,
- в Пышминском районе на площади 23 гектара,
- в Гаринском районе на площади 7 гектаров.
Продолжается их ликвидация. Борьбу с огнем ведут более 100 человек и свыше 20 единиц спецтехники.
Ранее "Областная газета" писала, что синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность в Свердловской области.