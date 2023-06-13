Институт молочной кухни планируют возродить во всех регионах страны

Понятие "молочная кухня" фактически упразднилось со времен СССР, теперь государство хочет возродить данный институт. Фото: Павел Ворожцов

В России планируют возродить институт молочной кухни как подспорье молодым родителям в вопросе оздоровления детей. Инициатива особенно актуальна с точки зрения питания детей с генетическими заболеваниями, аллергией, пищевой непереносимостью. Соответствующий вопрос сейчас обсуждается в Совете Федерации.

В России нет централизованной программы господдержки обеспечения бесплатным питанием детей до 2 лет. Сейчас некоторые субъекты в рамках госгарантии для беременных и кормящих женщин и маленьких детей выдают вместо питания компенсационные выплаты. Где-то выдают заводскую молочную продукцию в пункте детского питания, но реже. Эксперты предполагают, что некоторые субъекты РФ вообще ни в каком виде эту государственную гарантию гражданам не предоставляют. Но даже в регионах, где молочно-раздаточные пункты сохранились и работают, набор продуктов не является индивидуальным. Поэтому предлагается создать централизованную госпрограмму обеспечения бесплатным питанием детей до 2 лет и сделать упор на индивидуальное питание.

"У нас достаточно большая проблема с детьми грудного возраста, которым необходимо специализированное питание. Это в том числе дети с аллергией либо с лактозной недостаточностью, которым нужны специальные смеси. Говорить о молочной кухне нужно как о возможности получить специальное питание, которое выписал врач-педиатр и которое будет гарантировано ребенку", — сказала "Известиям" первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Она отметила, что именно на уровне специализированного питания должна быть федеральная поддержка, а регионы могут добавлять продукцию своих производителей.

Кроме того, по мнению экспертов издания, институт молочной кухни смог бы обеспечить здоровое питание малышам, а также облегчить финансовую нагрузку родителей.

Руководитель фонда "Дети-бабочки", член Общественной палаты РФ Алена Куратова привела пример, что затраты на обеспечение специализированной аминокислотной смесью ребенка с аллергией составляют более 30 тыс. рублей в месяц, далеко не каждая семья может позволить себе такие траты. Еще сложнее ситуация у детей с орфанными, то есть редкими, заболеваниями. При этом правильное кормление с первых дней жизни выгодно государству и финансово — это профилактика развития тяжелых осложнений, снижение будущих расходов системы здравоохранения на медико-социальное сопровождение.

При возрождении института молочной кухни необходимо будет определить не только формат его работы и состав продуктовых наборов, но и дать четкое определение самому понятию "молочная кухня", а также учесть специализированные потребности детей, считают эксперты.

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