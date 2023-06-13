В Североуральске полицейские приняли участие в акции "Сад памяти — 2023"

Сотрудники полиции Североуральска высадили сирень в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба ОМВД России по Североуральску

Сотрудники ОМВД России по Североуральску в рамках акции "Сад памяти — 2023" высадили у отдела полиции сирень. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, цель акции — высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Среди этих героев есть и предки сотрудников органов внутренних дел города Североуральска, погибшие и пропавшие без вести в годы Великой Отечественной войны.

В высадке сирени участвовали заместитель начальника отдела — начальник отделения по работе с личным составом ОМВД майор полиции Алена Первушина, врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка старший лейтенант полиции Денис Шевяков и инспектор охраны общественного порядка младший лейтенант полиции Дарья Красулина.

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области восстановят более 30 тысяч гектаров леса в этом году.

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