Более 500 бесплатных посылок для военных в зону СВО приняли свердловские отделения Почты России

Посылки из Свердловской области попадают в логистический центр почты в Москве. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале Почта России с 1 мая приняла более 500 бесплатных посылок в зону специальной военной операции (СВО). Всего с начала года уральцы совершили около 1 400 отправлений, адресованных военнослужащим.

Посылки из Свердловской области попадают в логистический центр почты в Москве. Там их передают представителям Министерства обороны России, которые доставляют отправления адресатам. Об этом сообщает пресс-служба Макрорегиона Урал АО "Почта России".

Напомним, что с 1 мая 2023 года в почтовых отделениях можно бесплатно отправить посылки военным в зону СВО. Операторы принимают их в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой не должен превышать 10 кг.

Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре Почты России по телефону 8 800 100 00 00.

Ранее "Областная газета" писала, что Татьяна Мерзлякова сообщила о возвращении свердловчанина из украинского плена.

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