В ЦГКБ № 3 Екатеринбурга грамотное наставничество позволяет выпускникам медвуза занимать руководящие должности

Наставничество активно развивается в здравоохранении, помогая вчерашним выпускникам активно внедряться в профессию. Фото: пресс-служба Центральной городской клинической больницы № 3 Екатеринбурга

В екатеринбургской ЦГКБ № 3 наставничество позволяет выпускникам медицинского вуза не только осваиваться в профессии, но и успешно подниматься по карьерной лестнице. Коллектив помог адаптироваться уже нескольким выпускникам, а один из них спустя несколько месяцев стал исполнять обязанности заведующего терапевтическим отделением.

Вячеслав Парфенов, выпускник факультета "Лечебное дело" Уральского государственного медицинского университета стал исполнять обязанности заведующего терапевтическим отделением поликлиники № 1 ЦГКБ № 3. Он предложил свою кандидатуру, не испугавшись ответственности и высокой нагрузки, а старшие коллеги поддержали начинающего врача. До этого молодой специалист несколько месяцев проходил практику в поликлинике: под руководством наставников он оперативно освоил работу с медицинской документацией, изучил особенности специализированных компьютерных программ. Пациенты оценили профессионализм и доброжелательность молодого врача.

Как сообщает пресс-служба Центральной городской клинической больницы № 3 Екатеринбурга, одним из наставников в поликлинике № 1 стала заведующая терапевтическим отделением Ксения Двинских.

"Каждому молодому специалисту важен наставник, особенно в медицине. Более опытный коллега помогает сформировать клиническое мышление, разобраться с медицинской документацией, дает импульс к саморазвитию и самоорганизации. Это очень важно, особенно в поликлинике, где доктора сталкиваются с многозадачностью", — рассказала Ксения Двинских.

Напомним, Президент России Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника. В здравоохранении наставничество помогает молодым специалистам овладеть профессиональными навыками и адаптироваться к работе в конкретном медицинском учреждении. Обмен опытом положительно сказывается на укреплении кадрового ресурса уральского здравоохранения, формирование которого является задачей национального проекта "Здравоохранение".

Добавим, что коллектив ЦГКБ № 3 возлагает на молодого доктора большие надежды. Чтобы развиваться в профессии и дальше, Вячеслав Парфенов готовится в этом году поступать в ординатуру, намереваясь при этом продолжить работу в амбулаторном звене.

Напомним, опыт свердловских медиков в сфере профилактики признан одним из лучших в России.