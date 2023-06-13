В Екатеринбурге выбрали победительницу конкурса "Уральская краса — длинная коса"

Из всех участниц жюри выбрало ту, у которой горели глаза и которая была просто счастлива на сцене. Фото: Фонд святой Екатерины

В столице Урала в День России состоялся финал конкурса "Уральская краса — длинная коса", за победу в котором боролись 99 девушек со всей Свердловской области. Участницы прошли разные испытания и продемонстрировали свои таланты.

В итоге жюри определили победительницу. Как сообщают организаторы, обладательницей цветочной короны стала 35-летняя Марина Кузнецова с косой длиной 121 сантиметр. По признанию организаторов конкурса, из всех участниц жюри выбрало ту, у которой горели глаза и которая была просто счастлива на сцене.

"Выбирается образ русской красавицы. Именно девушка с длинными волосами наиболее полно соответствует национальному идеалу красоты и олицетворяет собой добро, любовь, сохранение семейного очага", — сказала организатор конкурса Марина Степура.

Помимо главной победительницы также были выбраны длинноволосые красавицы в трех возрастных группах. В младшей возрастной категории победила Ксения Юдаева, в средней — Дарья Уварова, а мудрой красой стала Надежда Тюрикова.

Специальный приз "За сохранение традиционных семейных ценностей" получила семья Худяковых, которая была представлена тремя участницами — мамой и двумя дочерьми. Общая длина их волос составляет 324 сантиметра.

Напомним, конкурс проводится в Екатеринбурге уже более 10 лет. В этом году самой младшей участнице конкурса было 4 года, самой старшей — 39 лет. Суммарная длина всех кос — 90 метров.

Напомним, финал конкурса "Мисс Екатеринбург" проведет шоумен Дмитрий Хрусталев.