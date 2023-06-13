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Общество
13 июня 2023, 13:05

По поручению Владимира Якушева поступающие в приемную Президента обращения граждан будут находиться на личном контроле федеральных инспекторов

Владимир Якушев

Владимир Якушев получил главным федеральным инспекторам держать на личном контроле обращения граждан. Фото: пресс-служба Аппарата полпреда Президента РФ в УрФО

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел личный прием граждан, которые обратились в приемную главы государства в Уральском федеральном округе. На связи были также главные федеральные инспекторы, им поручено все обращения держать на личном контроле.

Так, родители и учителя деревни Елкина в Слободо-Туринском районе Свердловской области попросили полпреда посодействовать в организации движения школьного автобуса. Ежедневно 16 детей ездят в школу, которая находится в 4 км от деревни. Но там нет разворотной площадки, отвечающей требованиям безопасности для посадки и высадки школьников. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата полпреда Президента РФ в УрФО.

Главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Богинский доложил Владимиру Якушеву, что администрация Усть-Ницинского сельского поселения совместно с сотрудниками ГИБДД выбрала место для оборудования площадки. К началу нового учебного года ее отсыплют щебнем и установят остановочный комплекс. Планируется установить дополнительные уличные светильники.

За январь–май 2023 года в Аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе рассмотрено 4 675 письменных и устных обращений граждан.

Ранее "Областная газета" писала, что Владимир Якушев призвал не допускать формального подхода в решении проблем участников СВО и их семей.

Областная газета Свердловской области

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