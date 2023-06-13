Классика отечественного наива из собрания столичного музея-заповедника "Царицыно" будет представлена в Екатеринбурге

Работа художницы Елены Волковой в стиле наив. Фото: пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств

В Екатеринбургском музее наивного искусства состоится выставка "Люди должны быть разными". В экспозиции будут представлены 105 произведений 55 художников из собрания Московского музея-заповедника "Царицыно".

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургского музея изобразительных искусств, выставка начнет свою работу 17 июня и продлится до 3 сентября 2023 года. Будут представлены работы признанных авторов, представляющих российское наивное и самодеятельное искусство второй половины XX века: Марии Примаченко, Анастасии Рак, Павла Леонова, Елены Волковой, Владимира Зазнобина, Алексея Пичугина. Также будут представлены работы авторов с Кавказа, из Белоруссии, Украины, Прибалтики. Автор коллекции — выдающийся эксперт в области наивного искусства Вадим Помещиков — начал формировать ее в 1990-е годы.

"Вадим Помещиков смог создать убедительную концепцию развития наивного искусства и увлечь им не только специалистов, но и очень широкий круг людей, даже весьма далеких от искусства. Свободные от академических правил представители этого жанра отражают искренний и очень индивидуальный образ мира, который не может не вызывать симпатию. Мы рады, что наша коллекция наива будет показана в Екатеринбурге, в музее, созданном специально для популяризации этого удивительного жанра", — рассказала Елизавета Фокина, генеральный директор музея-заповедника "Царицыно".

Организаторы добавляют, что базовые элементы бытия зададут структуру выставки и будут представлены в десяти разделах: "Пространство", "Начало и конец", "Родина (потерянный рай)", "Изобилие", "Праздник", "Герой", "Любовь", "Празверь", "Советский миф", "Копии и пересказы".

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