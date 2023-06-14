Новотрубный завод в Первоуральске и завод-музей в Нижнем Тагиле вошли в топ объектов индустриального туризма России

Фото: МТС (источник: freepik.com)

Подборку интересных для посещения промышленных мест составил сервис по бронированию отелей МТС Travel.

Кроме того, в рейтинг вошли Магнитогорский металлургический комбинат, Выксунский завод, Саяно-Шушенская ГЭС, КамАЗ, Курская и Смоленская АЭС, и другие объекты.

Индустриальный, он же промышленный, туризм — это посещение территорий и зданий производственного или специального назначения: заводов, карьеров, шахт — как действующих, так и заброшенных. Зачастую посетить объект можно только по записи и, как правило, в составе организованной группы. На объектах туристы изучают производственный процесс, погружаются в историю и атмосферу места.

Сервис бронирования отелей МТС Travel подобрал 20 мест в разных регионах России для индустриального туризма.

Новотрубный завод в Первоуральске

Первоуральский новотрубный завод — одно из ведущих предприятий России по производству стальных труб и баллонов. Заявка на посещение ПНТЗ принимается минимум за 5 дней до визита, для иностранных граждан — за 10 дней. На экскурсии показывают блок очистных сооружений, электросталеплавильный цех, центр по производству труб, трубопрокатный цех.

Завод-музей истории горнозаводской техники в Нижнем Тагиле

Музей под открытым небом в Нижнем Тагиле. На его территории — около 500 промышленных экспонатов, возраст некоторых достигает 150 лет. Главный в коллекции — сохранившийся в первозданном виде доменный цех. В музей можно попасть как в составе группы, так и индивидуально.

Магнитогорский металлургический комбинат

Объект относится к категории опасных, поэтому туристам предоставляют спецодежду, страховку и проводят инструктаж по технике безопасности. На территории ММК экскурсантов сопровождают гид и технический специалист.

Экскурсии проводят по нескольким маршрутам:

«Укрощение огня» — посещение доменного цеха и прокатного производства.

«В гости к металлургам» — автобусная экскурсия по объекту.

«У папы на работе» — автобусная прогулка для детей по территории объекта.

«Стальная эволюция» — знакомство с оборудованием в музее комбината.

«Легенды и были стальной реки» — прогулка на катере по Магнитогорскому водохранилищу.

АЭС в Курчатове и Курская магнитная аномалия

Оба объекта находятся в Курской области.

Курская атомная станция — одна из самых мощных АЭС в России. Она обеспечивает 96% всей электроэнергии Центрального региона России. На станции проводят экскурсии по записи — нужно заполнить заявку на сайте «Росэнергоатома» минимум за 5 дней до визита и взять с собой паспорт.

На станции можно посетить учебно-тренировочный центр, увидеть лаборатории и музейные экспозиции, сделать селфи на фоне АЭС со смотровой площадки.

Курская магнитная аномалия — самый крупный на Земле железорудный бассейн глубиной 350 метров и площадью 4 на 6 километров. Она расположена на территории Курской, Орловской и Белгородской областей, но центр освоения рудника находится в Железногорске под Курском. Аномалия местности заключается в том, что компас здесь показывает любое направление, кроме правильного. Во время экскурсии туристы узнают о природе этой аномалии, об истории исследования и освоения КМА и приезжают на смотровую площадку карьера.

Смоленская АЭС

АЭС даёт 80% электроэнергии в Смоленской области и 8% в Центральном регионе России. Для экскурсии по территории станции туристам выдают не только спецкостюм, но и индивидуальный накопительный дозиметр, который фиксирует дозу излучения. Подавать заявку нужно за 2–3 месяца.

Также в Смоленске можно посетить завод бриллиантов «Кристалл». Здесь гости увидят производственный процесс, музейные экспонаты и образцы продукции.

Карьер Янтарного комбината

Янтарный комбинат — достопримечательность Калининградской области и самый большой в мире карьер по добыче солнечного камня. В программу экскурсий входит посещение самого предприятия и музея при комбинате, прогулка по приморскому парку и селфи на смотровой площадке с видом на карьер.

Кластер «Октава»

В центре Тулы находится творческий индустриальный центр «Октава», созданный на базе завода по производству электроакустических преобразователей. Это креативное пространство, где на четырёх этажах размещается выставка современного искусства, лекторий, библиотека и мультимедийный Музей станка, где робот рассказывает гостям о развитии тульской промышленности. Музей можно посетить без предварительной записи.

Также в городе можно посетить Тульский молочный комбинат: увидеть сырохранилище и продегустировать продукты.

«Музей-фабрика» в Ярославле

В бывшем зале паровых машин Ярославской мануфактуры функционирует «Музей-фабрика». Экскурсия проходит в формате аудиоспектакля «Радио Фабрика». Гости в наушниках проходят по цехам текстильного производства, знакомятся с процессом изготовления тканей и даже пробуют свои силы за ткацким станком. Ярославский «Музей-фабрика» — это одновременно музей, мастерская и театр. Пройти маршрут можно самостоятельно или с гидом — организованные прогулки проводят раз в две недели в воскресенье.

Выксунский завод

Завод Объединённой металлургической компании проводит групповые экскурсии по нескольким направлениям:

«Рождение труб большого размера». Туристам демонстрируют работу прокатного стана, на котором раскалённые стальные плиты превращаются в лист, и проводят в трубоэлектросварочный цех, где создают трубы.

«Удивительные превращения стали». Туристы знакомятся с полным циклом стального проката в литейно-прокатном комплексе.

«Мир горячих колёс». В колёсопрокатном цехе можно увидеть процесс создания цельнокатаных железнодорожных колёс и колёс для высокоскоростных составов.

Примерно в двух часах езды от Выксы находится посёлок Пешелань, где на глубине 70 метров в действующей шахте создан Музей горного дела, геологии и спелеологии. Туристы, облачившись в спецодежду, спускаются в шахту, чтобы увидеть подземное озеро и водопад, древнюю наскальную живопись и стоянку человека каменного века. У туристов есть возможность познакомиться и с Пешеланским гипсовым заводом.

Судостроительный завод в Санкт-Петербурге

Завод проводит экскурсии на закрытые зоны завода «Северная верфь» для учащихся средней и старшей школы. Школьники узнают историю судостроения в России, знакомятся с этапами производства современных военных кораблей и традициями судостроителей.

Также в городе можно посетить Императорский фарфоровый завод, где рассказывают об изготовлении различных фарфоровых предметов. Заявку на посещение подают за неделю.

КамАЗ, Набережные Челны

За экскурсию продолжительностью 1–1,5 часа можно увидеть завод двигателей, автомобилей или прессово-рамный завод. Посетить любой завод можно как с группой, так и индивидуально. Выбрать маршрут и оставить заявку на посещение можно на сайте компании.

Аэропорт Домодедово

Экскурсии по московскому аэропорту проводят бесплатно, для участия нужно лишь зарегистрироваться. Во время мероприятия туристы познакомятся с историей компании, побывают в помещениях, закрытых для пассажиров, увидят заправку самолётов и другие процессы, обычно скрытые от путешественников.

Соловьёвский прииск в Амурской области

На производственно-технической экскурсии «Золото — не просто металл» рассказывают о золотодобывающей отрасли, первопроходцах и первопоселенцах региона, дают подержать золотую россыпь. Нужно учитывать, что продолжительность мероприятия 6–7 часов. Экскурсии рассчитаны и на индивидуальных туристов, и на группы.

Звёздный городок

Это закрытый подмосковный посёлок, большая часть населения которого — астронавты, учёные и исследователи космоса. На экскурсии по городку можно увидеть модели ракет, одежду космонавтов и попробовать космическое питание.

Программа экскурсий описана на сайте компании, там же указаны условия посещений. К примеру, на стандартную обзорную экскурсию необходимо записаться минимум за 21 день.

ГЭС «РусГидро»

«РусГидро» — крупнейшая российская энергетическая компания — устраивает экскурсии на Чиркейскую ГЭС в Дагестане и Саяно-Шушенскую ГЭС в Хакасии. Посетить объекты стоит ради того, чтобы увидеть, как с помощью солнца, воды и ветра рождается электроэнергия.

Иннополис

Новейший город-спутник Казани был построен в 2015 году специально для IT-специалистов. По улицам города передвигаются роботы-доставщики, автомобили-беспилотники, территорию патрулируют дроны. В экскурсию входит посещение Университета Иннополис и его кампуса, тестирование новых технологий, прогулки по городу.

Музей паровозов «Кукушка»

Музей расположен в Талицах, на бывшей станции узкоколейной дороги, в прошлом связывавшей разработки торфа с предприятиями Переславля-Залесского. В экспозиции представлены паровозы, вагоны, дрезины, станки и ж/д оборудование конца XIX — середины XX века. В отдельном помещении воссоздан интерьер комнаты дежурного по станции.

Музей трамваев

Единственный в России Музей трамваев находится в Коломне, в небольшом доме XIX века. Именно в этом городе, на Коломенском заводе в 1891 году был создан первый в стране вагон электрического трамвая. В коллекции музея собрано около 200 моделей трамвайных вагонов разных эпох и континентов. Экскурсии проводят по предварительной записи.

Экраноплан «Лунь» на Каспийском побережье

Экраноплан-ракетоносец «Лунь» был построен в 80-е годы прошлого века. Это боевое транспортное средство представляет собой что-то среднее между самолётом и кораблём, поскольку способно летать не просто низко, а едва ли не касаясь воды. «Лунь» способен незаметно для радаров подобраться к крупному кораблю и поразить его.

С распадом СССР проект был заморожен, и в 2020 году экраноплан отбуксировали с территории завода «Дагдизель» в Каспийске в пригород Дербента на берег Каспийского моря. Сейчас его можно осмотреть и сфотографировать.

Музей «АвтоВАЗа» в Тольятти

Музей «АвтоВАЗа» находится на открытой территории при заводе. В нём собрана коллекция автомобилей разных исторических периодов: например, ВАЗ-2101 1970 года выпуска, FIAT 124, «Калина Спорт», ВАЗ-2110, когда-то принадлежавший Ельцину.