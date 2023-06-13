Бронзовая «Синара»

«Синара» с наградами сезона 2022/2023. Фото: Пресс-служба «Синары»

Мини-футбольный клуб «Синара» завоевал бронзовые медали чемпионата России.В серии за третье место команда Павла Чистополова оказалась сильнее прошлогоднего чемпиона страны –«Газпрома-Югры».

Серия за бронзовые награды стартовала в Югорске, так как «Газпром» занял более высокое место в регулярном чемпионате. В первой игре противостояния «Синара», неожиданно для многих, разгромила соперника со счетом 9:3, но в ответном матче «Газпром» выровнял положение, добыв победу со счетом 4:3. Таким образом, «Синара» перевела серию в Екатеринбург при равном счете, и теперь преимущество домашней площадки было на ее стороне.

Вырвали на зубах

Третий матч в серии «Синара» вновь оставила за собой. Боевая победа со счетом 4:3 позволила подопечным Павла Чистополова стать на шаг ближе к заветным бронзовым медалям. Несмотря на глупую ошибку голкипера екатеринбургской команды Ивана Ишкова, которая привела к открытию счета уже на первой минуте матча, игрокам «Синары» удалось реабилитироваться и при помощи голов Егора Иванова и Валерия Дёмина завершить первый тайм в свою пользу – 2:1.

После перерыва «Газпром» практически сразу сравнял счет, но стандарт в исполнении СергеяАбрамова и Валерия Дёмина вернул преимущество «Синаре». Гости по ходу второго тайма быстро нахватали фолов, за что были наказаны десятиметровым штрафным ударом. К мячу подошел Валерий Дёмин и оформил хет-трик в этом матче. В конце встречи гости заменили вратаря на пятого полевого и даже отыграли один мяч усилиями АндреяАфанасьева, но спасти матч не смогли – 4:3 в пользу «Синары».

Четвертая встреча оказалась не мнее напряженной. «Газпром» провел атаку в самом начале матча и открыл счет еще раньше, чем в предыдущей игре – на 33-й секунде. Вскоре гости увеличили преимущество, после чего произошло удаление голкипера югорцев Звиада Купатадзе и назначение штрафного удара, который реализовал Валерий Дёмин. До перерыва команды обменялись забитыми голами, и второй тайм начался при счете 3:2 в пользу «Газпрома».

Однако сохранить преимущество до конца матча подопечным Владимира Колесникова не удалось. В середине тайма Никита Фахрутдинов сравнял счет и добавил интриги в исход встречи. Забитый Сергеем Абрамовым на последних минутах матча мяч, казалось бы, решил, кому достанется третье место, но Андрей Афанасьев довольно быстро восстановил равенство на табло. Правда, ненадолго. Валерий Дёмин за 25 секунд до финальной сирены еще раз поразил ворота «Газпрома» и принес «Синаре» бронзовые медали – 5:4 в матче и 3:1 в серии.

Кстати, Валерий Дёмин стал настоящим кошмаром для «Газпрома-Югры». Нападающий «Синары» наколотил в серии десять голов, забив в каждом матче. Это позволило ему стать лучшим снайпером плей-офф Суперлиги с 14-ю забитыми мячами.

Сезон – в актив

Для «Синары» это седьмая бронзовая награда элитного дивизиона за всю историю клуба. Сезон для екатеринбуржцев получился не самым простым.

Во-первых, команду покинули основные вратари Дмитрий Путилов и Зураб Калмахелидзе, которые перешли в «КПРФ» и «Газпром-Югру» соответственно. По сути, «Синара» осталась с двумя молодыми голкиперами Иваном Ишковым и Кириллом Яруллиным, к которым по ходу сезона присоединился еще и 18-летний вратарь дубля Владислав Швецов. Именно он в регулярном чемпионате стал основным голкипером команды.

Во-вторых, в межсезонье «Синара» потеряла лучшего игрока Суперлиги прошлого сезона Антона Соколова, который уехал на повышение в лиссабонский «Спортинг».

В-третьих, по ходу сезона у «Синары» произошла сменаглавного тренера: вместо Евгения Давлетшина командой стал руководить Павел Чистополов.

Но, несмотря на все эти трудности, «Синара» вполне может занести себе сезон в актив. Екатеринбуржцы во второй раз подряд сумели выиграть Кубок России с фантастическим финалом против «КПРФ», уступая «коммунистам» за три минуты до конца встречи со счетом 1:3. «Синара» третий сезон подряд завоевывает трофей (в сезоне 2020/2021 была победа в чемпионате страны, в прошлом сезоне – в Кубке). Ну, и в чемпионате России екатеринбуржцы в итоге добрались до медалей. Да, до бронзовых, но до сезона 2019/2020 «Синара» на протяжении десяти лет оставалась вне призовой тройки, поэтому и бронзу можно и нужно считать успехом.

Феномен «Синары» заключается в командных действиях и в том, что в отдельно взятом матче каждый из игроков может блеснуть индивидуальным мастерством и вытащить игру для команды. То, что творил Валерий Дёмин в противостоянии за бронзовые медали, не поддается никакому объяснению. В регулярном чемпионате на его счету было 16 мячей в 30 матчах, а тут – десять за четыре игры.

«Синара» научилась справляться с вынужденными потерями. В решающих играх с «КПРФ» и «Газпромом-Югрой» команде не смог помочь из-за травмы один из лидеров – Дмитрий Прудников. С ним в составе, возможно, у екатеринбуржцев было бы больше шансов в играх с «КПРФ», но бронзовую серию «Синара» вытащила и без него.

Екатеринбургский клуб продолжает играть только воспитанниками своей академии и уроженцами Свердловской области. Без привлечения южноамериканских звезд и без перекупа сильных игроков у других команд. И в таких условиях конкурирует на самом высоком уровне, что не может не вызывать уважения.