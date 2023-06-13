Флаги, песни, рекорды

В этом году акция «Хором славим Россию и город» была посвящена в том числе 300-летию Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

12 июня в муниципалитетах Среднего Урала прошли акции, шествия, хоровые пения, митинги и концерты.

В Екатеринбурге в атриуме Ельцин Центра было организовано торжественное построение патриотических и добровольческих организаций, казачьих обществ и национально-культурных автономий для вручения государственных флагов Российской Федерации. На улицах уральской столицы волонтеры раздавали ленточки в цветах российского флага. А в Историческом сквере прозвучал тысячный хор. Традиционно программу его выступления открыл гимн России, который параллельно был исполнен и на русском жестовом языке.

Широко отметили День России и в других муниципалитетах. В Ирбите сотни жителей развернули в центре города 50-метровый флаг России. А в Ново­уральске установили рекорд России по самому массовому исполнению песни «Надежда»: вместе ее спели 3355 человек. Массовые празднования прошли и в других территориях.

Государственные флаги России вручили добровольцам и общественникам в Ельцин Центре. В ходе церемонии вице-губернатор Олег Чемезов наградил благодарственными письмами губернатора Свердловской области отличившихся активной гражданской позицией и проявивших себя в общественной деятельности. Фото: Павел Ворожцов

Жители Ирбита пронесли по городу 50-метровый флаг России. В акции приняли участие кадеты, члены патриотических отрядов и дружин из школ и колледжей города, волонтеры, ветераны боевых действий, работники предприятий. К ним присоединились глава города Николай Юдин и депутаты городской думы. Фото: Юлия Берсенева

Рекорд России установили в День России в Новоуральске. Известную композицию «Надежда» в рамках фестиваля «Новоуральские фанфары-2023» 12 июня исполнили вместе более 3,5 тысячи горожан. Достижение зафиксировал эксперт Реестра рекордов России. На фото глава города Вячеслав Тюменцев со свидетельством об установлении рекорда. Фото: Страницы ВКонтаке Главы Новоуральска Вячеслава Тюменцева