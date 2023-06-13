Флаги, песни, рекорды

В этом году акция «Хором славим Россию и город» была посвящена в том числе 300-летию Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов
12 июня в муниципалитетах Среднего Урала прошли акции, шествия, хоровые пения, митинги и концерты.
В Екатеринбурге в атриуме Ельцин Центра было организовано торжественное построение патриотических и добровольческих организаций, казачьих обществ и национально-культурных автономий для вручения государственных флагов Российской Федерации. На улицах уральской столицы волонтеры раздавали ленточки в цветах российского флага. А в Историческом сквере прозвучал тысячный хор. Традиционно программу его выступления открыл гимн России, который параллельно был исполнен и на русском жестовом языке.
Широко отметили День России и в других муниципалитетах. В Ирбите сотни жителей развернули в центре города 50-метровый флаг России. А в Новоуральске установили рекорд России по самому массовому исполнению песни «Надежда»: вместе ее спели 3355 человек. Массовые празднования прошли и в других территориях.