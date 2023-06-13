На Урале прошел Первый Есенинский марафон

Инициатором и организатором марафона стал существующий в Екатеринбурге Есенинский клуб. Событие прошло при большой поддержке уральских писательских союзов. А на сам марафон в столицу Урала приехали любители поэзии из девяти городов области.

В январе 2023 года «Областная газета» рассказала о Есенинском клубе. Несмотря на молодость, новорожденный клуб имеет свой Устав, Положение, а главное – большое количество энтузиастов, которые на заседания клуба приезжают даже из других городов. Каждая встреча посвящена конкретной теме (уже были разговоры о философской и пейзажной лирике поэта, его «Персидских мотивах», взаимоотношениях Есенина и России и т. д.), но клуб хотел расширить тематику и формат встреч. Так родилась идея поэтического марафона.

В Литературном квартале для участников Первого Есенинского марафона было выделено любимое место горожан – площадка под открытым небом с эстрадой-ракушкой. Здесь и собрались в минувшие выходные, накануне Дня России, уральцы – поклонники Есенина. Любители поэзии приехали из Каменска-Уральского, Невьянска, Новоуральска, Березовского, Арамиля, Первоуральска. А из городов Сухой Лог, Богданович, Верхняя Пышма участники приехали целыми коллективами и представляли литературные объединения. В режиме нон-стоп стихи Есенина звучали несколько часов подряд. Руководитель Есенинского клуба Людмила Царёва отмечает:

– Желающих выступить оказалось больше, нежели отведенных для события часов, поэтому на Второй Есенинский марафон будем просить больше времени...

Идею поддержали не только уральские отделения Союза российских писателей и писателей России, но также поклонники поэзии из профессиональных драматических и народных театров Екатеринбурга. Они стали участниками марафона и помогли с музыкальным антуражем события – современными Есенину романсами, полонезом и вальсом. Но вне конкуренции была, конечно, поэзия. По условиям марафона, каждый читал «из Есенина» то, что ему ближе. Но накануне Дня России особенный резонанс вызывала тема России в творчестве поэта.