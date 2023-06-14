В Екатеринбурге пройдут антитеррористические учения

Антитеррористические учения силовики проводят на территории спортивных объектов. Фото: Александр Исаков

На спортивных объектах Екатеринбурга пройдут антитеррористические учения. Они начнутся сегодня, 14 июня, и продлятся до вечера 15 июня. Участие в них примут сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, представители органов власти.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области, учения пройдут на территориях Дворца водных видов спорта (ул. Универсиады, 11 ), Общественного центра Международного фестиваля университетского спорта (ул. Универсиады, 7) и в окружении этих объектов.

"В ходе учений будут отработаны меры ситуационного реагирования на угрозы террористического характера. Убедительная просьба к жителям и гостям столицы Среднего Урала соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учений", — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Свердловской области.

Также граждан просят в случае необходимости оказывать содействие представителям силовых структур. В ведомстве уточнили, что в ходе учений будут отработаны меры ситуационного реагирования на угрозы террористического характера.

Напомним, в Международном фестивале университетского спорта примут участие представители 30 стран.