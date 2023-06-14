Специально к 300-летию Екатеринбурга и Перми создан спектакль об уральской жизни

К 300-летию Екатеринбурга и Перми будет представлен документальный спектакль, основанный на материале, собранном в многолетних этнографических экспедициях. Фото: Павел Ворожцов

Документальный спектакль "Про жись" представят в Екатеринбурге 20 июня. Премьера состоится в саду Дома-музея Ф. М. Решетникова. Проект создан специально к 300-летию Екатеринбурга и Перми.

Как сообщили в управлении культуры администрации Екатеринбурга, спектакль создан на основе аудиозаписей из многолетних этнографических экспедиций по деревням Свердловской области и Пермского края, где специалисты собирали сведения о картине мира и традициях уральцев. Для сценария также использованы книга Константина Шумова "Страшные сказки" и документальная повесть "Фокеевна" под редакцией Светланы Шляховой.

"Постановка представляет собой попытку примерить на себя "жись" деревенских жителей. Это театрализованное размышление о смерти и рождении, которые постоянно перетекают друг в друга. <...> Уникальность постановки не только в ее документальной основе, но и в атмосферности и иммерсивности действия", — отметили в управлении культуры уральской столицы.

В спектакле прозвучат старинные песни и плясовые наигрыши, реальные голоса деревенских стариков, которые рассказывают о различных старинных обрядах — свадебном, рекрутском. В полноценную пьесу аудиозаписи переработала известный екатеринбургский драматург, ученица Николая Коляды Ирина Васьковская. Режиссер спектакля — лауреат премии губернатора, создатель Открытого студийного театра и куратор театральной платформы Музея истории Екатеринбурга Ирина Лядова.

В постановке заняты артисты Открытого студийного театра и других творческих коллективов из Екатеринбурга, а также исполнители фольклорно-этнографической студии "Веретия" из города Березники Пермского края.

Добавим, что проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Вход для зрителей бесплатный, по предварительной регистрации.

Напомним, к 300-летию Екатеринбурга выбран рисунок для юбилейного конверта.