Новый маршрут Екатеринбург — Гари оценили первые туристы

К 400-летию поселка Гари создана инфраструктура для отдыха путешественников. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Первые туристы совершили путешествие по новому маршруту в поселок Гари, отмечающий в этом году 400-летие. Инфраструктура для отдыха создана по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и соответствует целям нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщили в департаменте информационной политики региона.

"На севере области создается качественная туристская инфраструктура для отдыха, что в свою очередь влияет на формирование новых турпродуктов. Первый тур, организованный туроператором "Отрада" по маршруту Екатеринбург — Верхотурье — Гари оказался востребован у туристов. Планируем, что данный тур будет реализовываться туроператором​ регулярно", — отметила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Тур рассчитан на 3 дня. Из Екатеринбурга туристы доехали до Верхотурья. В духовной столице Урала они посетили Дом народных промыслов, а также побывали на мастер-классе в берестяной мастерской, где учились создавать сувениры. Также они посетили Верхотурский кремль и ознакомились с исторической экспозицией "Верхотурье". Здесь гости узнали, как выглядит приказная изба изнутри, познакомились с атрибутами воеводы, купца, таможенной головы и других представителей городских сословий.

На второй день путешественники отправились в туристический центр "Пристань Гари", который к 400-летию поселка создан по поручению Евгения Куйвашева. На берегу реки Сосьвы построены и действуют 9 модульных гостевых домов, для наблюдения за живописными видами в них сделаны панорамные окна и террасы. Также пристань оборудована новой лодочной станцией, откуда туристы отправились в мини-круиз на катере по реке Сосьве. После путешествия на берегу для гостей провели мастер-класс по рыбной ловле, а затем из пойманной речной рыбы туристам приготовили уху. Завершилось путешествие на севере Свердловской области ужином на свежем воздухе и концертом.

К юбилею поселка Гари губернатор Евгений Куйвашев дал ряд поручений по развитию. В населенном пункте уже благоустроен Парк Победы, проведена реконструкция уличного освещения, построен школьный стадион, приобретена баржа для транспортного обслуживания отдаленных территорий. Сейчас ведется ремонт автодороги Гари — Андрюшино — Таборы, в порядок будет приведено 22 километра полотна. К финалу подходит проектирование нового двухполосного железобетонного моста через реку Сосьва на дороге Гари — Сосьва — Серов.

Напомним, ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков оценил готовность социальной инфраструктуры поселка Гари к 400-летию.

Еще по теме:

Построенная по поручению Евгения Куйвашева к юбилею поселка Гари турбаза на берегу реки ждет гостей

К 400-летию поселка Гари Евгений Куйвашев выделил более 18 миллионов рублей на благоустройство общественной территории

Подготовку к празднованию юбилея Гарей взял под личный контроль губернатор Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев дал поручения по подготовке туристических и социальных объектов к празднованию 400-летия Гарей