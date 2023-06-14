Уральские росгвардейцы сдают кровь в рамках всероссийской акции ко Дню донора

Росгвардейцы Урала сдают кровь в рамках акции ведомства, приуроченной к Дню донора. Фото: пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ

В Свердловской области росгвардейцы поддержали благотворительную акцию по случаю Всемирного дня донора крови. Праздник ежегодно отмечается 14 июня и привлекает внимание общества к вопросам заболеваний крови и проблеме ее нехватки для медицинских целей.

"В рамках всероссийской ведомственной акции Росгвардии "От сердца к сердцу", приуроченной ко Всемирному дню донора крови, более 20 сотрудников территориального управления ведомства пополнили банк крови региона", — сообщает пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

В ведомстве отметили, что медики поблагодарили военных за отзывчивость, неравнодушие и помощь в спасении сотен людских жизней.

Добавим, что в этом году девиз кампании Всемирного дня донора крови: "Сдавайте кровь, сдавайте плазму, делитесь жизнью, делитесь часто".

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале будущие медики сдали 11 литров крови в честь Всемирного дня донора.