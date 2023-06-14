Официальные страницы в соцсетях имеют более 4 300 госорганизаций Среднего Урала

Официальные группы ведомств и подведомственных организаций в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" называются госпабликами. Фото: скриншот официальной страницы Свердловской области в соцсети "ВКонтакте"

Более 4 300 государственных организаций Свердловской области имеют официальные страницы в соцсетях. Благодаря этому около 2,5 миллионов подписчиков могут получать необходимую информацию о работе органов власти, больниц, школ и других учреждений региона. В свою очередь органы власти — информацию о том, что волнует жителей Среднего Урала.

Официальные группы ведомств и подведомственных организаций в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" называются госпабликами. Задача любых органов власти — повысить качество жизни граждан, для этого необходима обратная связь. Поэтому в рамках национального проекта "Цифровая экономика" госпаблики стали частью платформы обратной связи. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В соцсети "ВКонтакте" официальные группы можно узнать по специальной метке "Госорганизация", которая подтверждает, что страница действительно принадлежит ведомству. По данным министерства цифрового развития и связи Свердловской области, такая метка есть у 4 319 организаций региона: у почти полутора тысяч администраций, министерств и подведомственных учреждений, у более тысячи школ, почти тысячи детских садов, сотни больниц, поликлиник и других официальных организаций.

Развивать страницы учреждений и ведомств помогает Центр управления регионом Свердловской области. Его эксперты учат администраторов пабликов вести соцсети, создавать визуальный контент, адаптировать тексты, работать с комментариями. Чем более открыто ведомство ведет работу в соцсетях, тем больше к нему доверия у людей.

Согласно федеральному закону, с 1 декабря 2022 года все органы власти должны создавать и вести официальные страницы. Министерства, администрации городов, учреждения образования, здравоохранения, спорта и культуры должны не только делиться актуальными новостями, но и оперативно реагировать на проблемы жителей области, которыми они делятся в комментариях.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловское Минцифры внедрит механизм отслеживания миграции жителей.

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