Трансфер для велотуристов запустят до "Сысертской сотни" из Екатеринбурга

Велотакси представляет собой оборудованный микроавтобус с прицепом, позволяющим перевозить до 12 велосипедов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

С 1 июля велотуристы из Екатеринбурга до тропы "Сысертская сотня" смогут добраться на велотакси. Микроавтобус, оборудованный прицепом для перевозки до 12 велосипедов, предоставит сервис UralSkiBike, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Сервис поможет велотуристам и путешественникам комфортнее добираться до объектов туристско-рекреационного кластера "Большая Сысерть", идею развития которого поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Отправной точкой маршрута трансфера станет Екатеринбургский цирк. После велозаездов туристов будут забирать в заранее обговоренных населенных пунктах и доставлять обратно в столицу Урала.

"Развитие инфраструктуры для велотуристов — одно из важных направлений в туристической сфере. С помощью трансфера появится возможность привлекать больше велосипедистов на маршрут "Сысертской сотни", а также увеличит количество участников-велосипедистов в других массовых мероприятиях, в том числе и веломарафонах, которые проводятся на тропе", — отметил глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Проект туристической тропы в Свердловской области реализуются с 2022 года по поручению губернатора Евгения Куйвашева. В работе задействованы:

администрация Сысертского городского округа,

Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области,

Агентство развития Сысерти.

Протяженность кольцевой велопешеходной тропы "Сысертская сотня" составляет 100 километров. Она проходит через основные достопримечательности Сысертского городского округа: природный парк "Бажовские места", креативный кластер "На заводе", крестьянские и фермерские хозяйства, вершины гор и местные озера.

С помощью специальной маркировки, которая имеется на тропе, туристы видят труднопроходимые места и могут обойти их по более легким маршрутам.

Записаться на первую поездку на велотрансфере можно в группе UralSkiBike в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, 13 экомаршрутов туркластера "Гора Белая" теперь доступны на картах 2ГИС.

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