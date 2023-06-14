В Сосьве возводят второй этаж многоквартирного дома для погорельцев

В Сосьве для погорельцев возводят трехэтажку и индивидуальные дома. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Сосьве строители возводят второй этаж многоквартирного дома для людей, которые остались без крова после природного пожара. Строительство нового жилья ведется по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Всего в доме на улице Митина будет построено 3 этажа, где появится 60 квартир. Из них 54 займут семьи погорельцев. По данным регионального минстроя, работы на объекте идут по плану. Строители возводят наружные стены, внутренние перегородки на втором этаже и плиты перекрытия на первом уровне. Со следующей недели в планах работы по укладке перекрытий между вторым и третьим этажами. Дом строит компания "Жилстройкомплект", сдать его планируют до 1 октября, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Индивидуальные дома для погорельцев возводит "Группа ЛСР". Компания также работает с опережением графика. Сейчас на территории собраны коробки 25 домов. Из них на семи уже начали монтировать кровлю и укладывать теплоизоляционные материалы, ведутся фасадные и сантехнические работы. Первые коттеджи строители планируют сдать в июле.

В ближайшее время в еще один пострадавший от природных пожаров поселок Таежный доставят домокомплекты. Здесь возведут каркасные дома на винтовых сваях, необходимость в этом возникла из-за болотистого грунта. Фундамент строители начали обустраивать на прошлой неделе. Первые два фургона готовых панелей в Таежном ожидают к вечеру 15 июня. Всего в поселке построят 26 домов.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лично контролирует процесс возращения населенного пункта к привычной жизни. Глава региона поручил возвести жилье для погорельцев в течение одного строительного сезона.

Напомним, лишившиеся домов из-за пожаров жители Сосьвы и Таежного смогут бесплатно получить землю под ИЖС.

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