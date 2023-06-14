"Песняры" выступят на ярмарке-фестивале белорусских товаров в Екатеринбурге

Ярмарка-фестиваль белорусских товаров "От всего сердца" состоится в Екатеринбурге с 7 по 11 июля. На площадке у торгового центра "Мега" для гостей выступит ансамбль "Песняры", а также пройдут кинопоказы и мастер-классы по народному творчеству, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Ярмарка-фестиваль пройдет в рамках Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2023", страной-партнером которой в этом году выступает Республика Беларусь.
На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции флагманов белорусской промышленности: кондитерские и хлебобулочные изделия, мясная и молочная продукция, косметика, одежда, посуда, сувениры и многое другое. Новинки представят белорусские производители на модном показе.
На фестивале запланирована обширная культурная программа. Будут показаны фильмы белорусского кинематографа, среди них "Правила геймера", мультфильмы "Волшебная книга" и "Диди". Также пройдут концерты фольклорной группы "Купалинка", народного вокального ансамбля "Белы птах", мужского вокального ансамбля "Кантабиле", ансамбля народной песни "Вербица". Хедлайнером фестиваля станут знаменитые "Песняры", их концерт намечен на 9 июля.
Фестиваль разнообразят спортивные состязания по баскетболу, волейболу, по перетягиванию каната и мастер-класс по танцам. Для детей доступна отдельная игровая площадка с конкурсами. Подробная программа доступна на сайте международной выставки "ИННОПРОМ-2023".
Напомним, ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, его главной темой станет — "Устойчивое производство: стратегии обновления".
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