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Общество
14 июня 2023, 17:43

"Песняры" выступят на ярмарке-фестивале белорусских товаров в Екатеринбурге

Ансамбль "Песняры"

Выступление "Песняров" в Екатеринбурге намечено на 9 июля. Фото: Александр Зайцев

Ярмарка-фестиваль белорусских товаров "От всего сердца" состоится в Екатеринбурге с 7 по 11 июля. На площадке у торгового центра "Мега" для гостей выступит ансамбль "Песняры", а также пройдут кинопоказы и мастер-классы по народному творчеству, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ярмарка-фестиваль пройдет в рамках Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2023", страной-партнером которой в этом году выступает Республика Беларусь.

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции флагманов белорусской промышленности: кондитерские и хлебобулочные изделия, мясная и молочная продукция, косметика, одежда, посуда, сувениры и многое другое. Новинки представят белорусские производители на модном показе.

На фестивале запланирована обширная культурная программа. Будут показаны фильмы белорусского кинематографа, среди них "Правила геймера", мультфильмы "Волшебная книга" и "Диди". Также пройдут концерты фольклорной группы "Купалинка", народного вокального ансамбля "Белы птах", мужского вокального ансамбля "Кантабиле", ансамбля народной песни "Вербица". Хедлайнером фестиваля станут знаменитые "Песняры", их концерт намечен на 9 июля.

Фестиваль разнообразят спортивные состязания по баскетболу, волейболу, по перетягиванию каната и мастер-класс по танцам. Для детей доступна отдельная игровая площадка с конкурсами. Подробная программа доступна на сайте международной выставки "ИННОПРОМ-2023".

Напомним, ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, его главной темой станет — "Устойчивое производство: стратегии обновления".

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Областная газета Свердловской области

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