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14 июня 2023, 18:18

Свердловские власти уточнили перечень работ, при которых можно использовать дроны

Дрон

Владельцам дронов для их использования необходимо получить разрешение на полет. Фото: Полина Зиновьева

Стал известен точный перечень работ, при которых в Свердловской области разрешено использовать беспилотные воздушные суда в условиях особого режима по безопасности, сообщает департамент информационной политики региона.

Новая редакция указа опубликована на официальном портале правовой информации pravo.gov66.ru. Применять дроны разрешено для:

  • мониторинга состояния недр,
  • отслеживания работы электрических сетей,
  • контроля нефтеперерабатывающих комплексов,
  • оценки состояния газотранспортных сетей,
  • мониторинга объектов дорожного хозяйства,
  • обеспечения безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта,
  • в целях производства и испытания беспилотных воздушных судов.

Владельцы дронов (за исключением органов власти) должны получать разрешение на полет. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие, что беспилотник будет применяться в рамках определенного перечня работ.

Отметим, в Свердловской области запрет на полеты дронов и других беспилотных летательных аппаратов будет действовать до снятия особого режима реагирования на возникающие угрозы, который введен главой государства. В октябре 2022 года Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Свердловская область включена в число регионов, где введен уровень базовой готовности. Режим предполагает усиление охраны общественного порядка и на объектах критической инфраструктуры.

Напомним, запрет на использование беспилотников на Среднем Урале был введен в мае.

Областная газета Свердловской области

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