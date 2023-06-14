Блиц-чемпион

11-летний Прохор Москвинов уже имеет звание кандидата в мастера спорта. Фото: Пресс-служба ФШСО

Юный свердловский шахматист Прохор МОСКВИНОВ выиграл первенство мира по блицу в возрастной категории до 12 лет. Соревнования прошли в Батуми (Грузия), а участвовали в них более четырехсот спортсменов.

Прохор Москвинов, одержав в 11 партиях 9 побед и один раз сыграв вничью, набрал 9,5 очков и опередил второго призера на целый балл.

Прохор – уроженец Краснотурьинска. Он старший из трех детей Александра и Анны Москвиновых. Играть в шахматы его научил отец, когда мальчику было четыре года. Через год Прохор пошел заниматься в шахматный клуб «Уралец», который по счастливой случайности располагался в том же доме, где жиласемья Москвиновых. Первыми тренерами юного таланта были Юлия и Валерий Таныгины. Они сразу сказали, что у Прохора большие способности и, по совету наставников, Москвиновы переехали в Екатеринбург.

Сейчас Прохор занимается в Уральской шахматной академии (УрША) и Гроссмейстерском центре имени Анатолия Карпова.

Воспитанники этих двух заведений постоянно добиваются успехов на соревнованиях самого высокого ранга. Лея Гарифуллина в 2018 и 2019 годах становилась чемпионкой мира среди девочек до 14 лет и девушек до 16 лет, а в составе сборной России — победительницей онлайн-олимпиады 2021 года. Артем Пингиндважды выигрывал титул чемпиона Европы.

– Уральская шахматная академия готовит сильных спортсменов уже более десяти лет, – сказал областной министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт. – Победа Прохора – еще один пример высокого уровня работы академии.