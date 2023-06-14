«Урал – Крыму» и... традиции античности

Фестиваль "Боспорские агоны" традиционно проходит на горе Митридат и ее окрестностях. Фото: администрация Керчи

Вчера в Керчи завершился Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны», на котором большая делегация свердловских артистов и музейных сотрудников представила свое искусство, научные исследования и Уральский регион в целом.

«Агон» в переводе с греческого – борьба или состязание, но в античные времена спортивные ристалища, как правило, превращались в большие народные праздники – с музыкой, танцами. «Боспорские агоны» наследуют эту традицию. Существующий с 1999 года Международный фестиваль античного искусства проводится в Керчи на горе Митридат и ее окрестностях и охватывает широкий спектр жанров: театр, кино, танец, литература, визуальное искусство.

В этом году состоялся юбилейный, 25-й фестиваль «Боспорские агоны». Урал принимает в нем участие уже не первый год, и каждый раз это демонстрация новых достоинств и самобытности уральского искусства. В Керчь из Свердловской области выехали ансамбль народных инструментов «Изумруд», студенты Екатеринбургского театрального института и сотрудники Невьянского историко-архитектурного музея с передвижной экспозицией.

– В рамках многолетнего проекта «Урал – Крыму» правительство Свердловской области традиционно поддерживает фестиваль «Боспорские агоны», – говорит заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. – Мы рады быть партнерами и, можно сказать, полноправными соучредителями самобытного культурного проекта. Уверен, что новая музейная экспозиция, выступления наших прославленных музыкантов и юных артистов станут важным вкладом в укрепление всесторонних связей Свердловской области и Республики Крым.

Художественный руководитель мастерской Екатеринбургского театрального института Андрей Русинов провел мастер-классы для театральных студий Керчи и музейного театра Восточно-Крымского музея-заповедника. Студенты ЕГТИ представили энциклопедию-капустник по известной книге «Занимательная Греция» историка античной литературы, переводчика Михаила Гаспарова. Ансамбль«Изумруд», вот уже четверть века популяризирующий музыку народов мира (в исполнении на русских народных инструментах!), дал на фестивале несколько выступлений, в том числе представил программу «Пульс Земли.#Урал», в которую входит 14 музыкальных композиций.

Напомним: Свердловская область сотрудничает с Крымом в сфере культуры с 2014 года. Первым коллективом, который посетил Крым после его воссоединения с Россией, стал Свердловский академический театр музыкальной комедии.