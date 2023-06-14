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Общество
14 июня 2023, 23:03

Уральский проект о Демидовых гостит в Крыму

Среди первых посетителей выставки "Демидовы - сподвижники Петра" была актриса Ирина Купченко (слева). Фото: Невьянский историко-архитектурный музей\Вконтакте

Среди первых посетителей выставки "Демидовы - сподвижники Петра" была актриса Ирина Купченко (слева). Фото: Невьянский историко-архитектурный музей\Вконтакте

В рамках национального проекта «Культура» Невьянский историко-архитектурный музей создал передвижной выставочный проект «Демидовы – сподвижники Петра». Проект, поддержанный министерством культуры Свердловской области, ориентирован на «мобильную жизнь» и призван знакомить другие города, другие регионы России с известной уральской династией, ее заслугами перед Отечеством.

Выставка посвящена 350-летию со дня рождения Петра Первого. Посетители узнают об истории металлургической промышленности на Урале, роли Демидовых в инициативах Петра I по переустройству России. «Невьянский чугунолитейный и железоделательный завод на протяжении трех столетий оставался крупным военно-промышленным предприятием, служил обороне страны. Петр ставил задачи, Демидовы их решали. Так, соединившись в истории, Петр I и Демидовы изменили вектор развития России», – рассказывают сотрудники Невьянского музея. Следом – рассказ о первом в мире городе-заводе, его вкладе в российскую металлургию. Выставка представляет и подлинные предметы истории, и копии архивных документов времен Петра.

В эти дни передвижной выставочный проект «Демидовы – сподвижники Петра» представлен в картинной галерее Восточно-Крымского музея-заповедника. Выставка будет открыта там до 8 августа. А параллельно музей предлагает любителям истории онлайн-экскурсию по выставке и рассказ о промышленной политике и реформах Петра, истории металлургического производства на Урале, первом невьянском чугуне.

Областная газета Свердловской области
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