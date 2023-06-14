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14 июня 2023, 18:55

Детей добровольцев — участников СВО в приоритетном порядке будут зачислять в школы и детсады

Сейчас возможностью первоочередного зачисления могут воспользоваться только семьи военнослужащих. Фото: Галина Соловьева

Сейчас возможностью первоочередного зачисления могут воспользоваться только семьи военнослужащих. Фото: Галина Соловьева

Дети добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО), получат право на приоритетное зачисление в детские сады, школы и летние лагеря. Соответствующие поправки в первом чтении приняты на пленарном заседании Государственной думы.

В случае принятия инициативы такое право получат и дети погибших добровольцев, в том числе усыновленные. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы.

Сейчас возможностью первоочередного зачисления могут воспользоваться только семьи военнослужащих.

Ранее "Областная газета" писала, что Владимир Якушев призвал не допускать формального подхода в решении проблем участников СВО и их семей.

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