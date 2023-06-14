Детей добровольцев — участников СВО в приоритетном порядке будут зачислять в школы и детсады

Дети добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО), получат право на приоритетное зачисление в детские сады, школы и летние лагеря. Соответствующие поправки в первом чтении приняты на пленарном заседании Государственной думы.
В случае принятия инициативы такое право получат и дети погибших добровольцев, в том числе усыновленные. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы.
Сейчас возможностью первоочередного зачисления могут воспользоваться только семьи военнослужащих.
Ранее "Областная газета" писала, что Владимир Якушев призвал не допускать формального подхода в решении проблем участников СВО и их семей.
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