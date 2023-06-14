«Кровные» узы

Дарья Амеличева – почетный донор России. Фото: пресс-служба ОДКБ .

Вчера, во Всемирный день донора, в Свердловской областной детской клинической больнице при поддержке Благотворительного фонда «Дети России» стартовал социальный проект «Я – ДОНОР», направленный на поддержку и популяризацию безвозмездного и регулярного донорства крови, которая ежедневно необходима маленьким пациентам Центра детской онкологии и гематологии, а также пациенткам Областного перинатального центра.

Главная цель проекта – сделать донорство понятным, формируя у людей восприятие социальной необходимости этого процесса. Для этого организаторы будут регулярно информировать аудиторию о том, как и где можно сдать кровь, помогая тем самым конкретным детям. Отдельное направление – работа с предприятиями и компаниями. Ее результатом должно стать увеличение «бонусов», которые получат люди, сдавшие кровь для спасения детей, от своего работодателя.

– Компоненты, которые мы получаем из донорской крови, жизненно необходимы пациентам. Они требуются на разных этапах лечения, иногда – срочно. Каждая порция донорской крови – это, возможно, шанс на спасение ребенка, – рассказала заместитель главного врача по онкологии и гематологии Лариса Фечина.

Хороший пример безвозмездной сдачи крови подают и сами специалисты Областной детской клинической больницы. В их числе – врач-неонатолог с 15-летним стажем Дарья Амеличева. Именно в ее заботливые руки попадают новорожденные малыши сразу после появления на свет. До выписки из родильного дома именно она следит за малышами и консультирует молодых мам по правилам ухода за новорожденным.

С 2013 года Дарья Николаевна является донором. На ее счету – более 40 донаций крови и более 20 тромбоцитов для здоровья тех, кому эта помощь жизненно необходима.

– Я сама врач и понимаю, как порой важны компоненты крови для спасения жизни. Поэтому, когда меня приглашают, а я являюсь донором тромбоцитов, прихожу на сдачу именно тогда, когда это необходимо, всегда откликаюсь, ведь знаю, что я действительно могу помочь, – говорит Дарья Амеличева.