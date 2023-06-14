Лучшим донором России стала свердловчанка

Елена Сафронова победила в номинации «Максимальное количество донаций тромбоцитов». Фото: пресс-служба министерства здравоохранения СО

Жительница Первоуральска одержала победу в ХХ Всероссийском конкурсе «Лучший донор России – 2023», участие в котором приняли более 200 человек со всей страны. Елена САФРОНОВА признана лучшей в номинации «Максимальное количество донаций тромбоцитов», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

41-летняя Елена Сафронова прошла 29 процедур сдачи компонента крови, он хранится не более 5 суток. Его заготавливают только по заявкам медицинских организаций. Доноры приходят на сдачу по просьбе врачей-трансфузиологов. Жительница Первоуральска активно откликалась на призывы медиков.

– Если я могу кому-то помочь, как остаться в стороне? В переливании тромбоцитов остро нуждаются пациенты, проходящие курс химиотерапии, люди, страдающие онкогематологическими заболеваниями крови. Я очень рада, что мои компоненты крови спасают жизни и дарят здоровье. Донорство – доступный каждому вид благотворительности, – считает Елена Сафронова.

Впервые Елена Сафронова сдала кровь в 2004 году, когда стала работать на станции переливания крови в Первоуральске. Звание «Почетный донор России» она получила 4 года назад. Примеру Елены Сафроновой последовали ее родные и друзья, записавшись в ряды доноров.

В Свердловской области проживают более 30 тысяч безвозмездных доноров крови и ее компонентов. В больницы Среднего Урала ежегодно поставляется свыше 20 тысяч доз тромбоцитов, которые заготавливает Областная станция переливания крови.

– Для обеспечения инфекционной безопасности заготовленной донорской крови проводится комплекс мероприятий. Мы непрерывно разрабатываем и совершенствуем новые технологии, направленные на улучшение качества компонентов. Так, в 2022 году в лечебную сеть выдано 100% патогенинактивированных тромбоцитов, безопасных для получателей, – отметил главный врач Областной станции переливания крови Александр Орлов.