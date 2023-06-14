Пожарам уточнили режим

Патрулирование с целью выявления нарушителей противопожарного режима будет продолжено и после отмены ЧС. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области отменили режим ЧС, введенный в связи с лесными пожарами в начале мая. Их площадь в регионе сокращается – по данным на вчерашний день она составляла 72 га. Однако в связи с неблагоприятными метеопрогнозами на Среднем Урале продолжает действовать противопожарный режим, введенный по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

– Режим чрезвычайной ситуации мы снимем сегодня. Но будет продолжать действовать особый противопожарный режим из-за неблагоприятных метеорологических условий и того, что пожары продолжают возникать, – рассказал вчера на пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.

Напомним, за неделю площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась с 932 га до 72 га. Более 120 человек и свыше 20 единиц спецтехники продолжают ликвидацию пяти природных пожаров в Гаринском, Ивдельском, Камышловском и Первоуральском районах.

По словам главного синоптика Уралгидромета Галины Шепоренко, в области, преимущественно в восточной части, сохраняется риск возникновения пожаров. Речь в первую очередь идет о Камышлове, Каменске-Уральском и поселке Гари.

В связи с этим на всей территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим, введенный по решению губернатора Евгения Куйвашева 15 апреля. В числе ограничений он предполагает запрет на разведение открытого огня, сжигание бытового и природного мусора и проведение пожароопасных работ. Нельзя разводить костер и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного садового участка.

По поручению главы региона в Свердловской области в выходные дни будут усилены проверки соблюдения противопожарного режима силами представителей МЧС, МВД и лесной охраны. Патрулирование лесов и въездов в лесопарки, участков вдоль дорог, прибрежных территорий, турбаз, кэмпингов и пляжных комплексов проведут свыше четырех тысяч патрульно-контрольных групп.