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Общество
15 июня 2023, 09:20

На Среднем Урале за сутки потушили 6 природных пожаров

Тушение лесного пожара

В Свердловской области продолжается борьба с природными пожарами. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за сутки ликвидировали 6 природных пожаров, сейчас ведется тушение отдельных очагов площадью от 0,15 до 5 гектаров, сообщает департамент информационной политики региона. 

В Свердловской области по данным на конец дня 14 июня непотушенными остаются три природных возгорания:

  • в Камышловском районе (41 га),
  • в Гаринском районе (30 га);
  • в Пышминском районе (23 га). 

Борьбу с огнем ведут более 200 человек, задействовано свыше 30 единиц спецтехники. 

Напомним, за неделю в Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась на 92%. 

Областная газета Свердловской области

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