На Среднем Урале за сутки потушили 6 природных пожаров

В Свердловской области за сутки ликвидировали 6 природных пожаров, сейчас ведется тушение отдельных очагов площадью от 0,15 до 5 гектаров, сообщает департамент информационной политики региона.
В Свердловской области по данным на конец дня 14 июня непотушенными остаются три природных возгорания:
- в Камышловском районе (41 га),
- в Гаринском районе (30 га);
- в Пышминском районе (23 га).
Борьбу с огнем ведут более 200 человек, задействовано свыше 30 единиц спецтехники.
Напомним, за неделю в Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась на 92%.