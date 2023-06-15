На Среднем Урале за сутки потушили 6 природных пожаров

В Свердловской области продолжается борьба с природными пожарами. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за сутки ликвидировали 6 природных пожаров, сейчас ведется тушение отдельных очагов площадью от 0,15 до 5 гектаров, сообщает департамент информационной политики региона.

В Свердловской области по данным на конец дня 14 июня непотушенными остаются три природных возгорания:

в Камышловском районе (41 га),

в Гаринском районе (30 га);

в Пышминском районе (23 га).

Борьбу с огнем ведут более 200 человек, задействовано свыше 30 единиц спецтехники.

Напомним, за неделю в Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась на 92%.