Екатеринбуржцам предложили создать "капсулу времени" с письмами про метро будущего

Горожанам предлагают пофантазировать, каким будет метро Екатеринбурга через 25 лет. Фото: Галина Соловьева

Метрополитен Екатеринбурга объявил о создании "капсулы времени" и приглашает поучаствовать в этом мероприятии горожан. В капсулу можно будет поместить письма и фотографии. Открыть ее предполагается через 25 лет, в 2048 году.

"Приглашаем вас принять участие в акции по формированию послания в будущее "Каким представляют метрополитен жители нашего города через 25 лет". Все письма и фотографии будут помещены в "капсулу времени" и заложены на территории электродепо "Калиновское", — сообщает пресс-служба Екатеринбургского метрополитена.

Сбор материала для капсулы продлится с 12 июня до 1 августа 2023 года. Материалы можно направить по почте: 620014, г. Екатеринбург, а/я 399, с пометкой "Капсула времени". Также их можно передать сотрудникам транспортной безопасности на любой из станций метрополитена или принести на контрольно-пропускной пункт Управления метрополитена по адресу: Екатеринбург, ул. Володарского, 3. Можно написать на официальный сайт организации.

Добавим, что акции приурочена к празднованию 300-летия Екатеринбурга.

Ранее "Областная газета" писала, что метрополитен Екатеринбурга открыл выставку детских рисунков к 300-летию города. Проголосовать за понравившийся рисунок можно в период с 1 по 30 июня.