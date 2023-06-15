Для российских учеников 5–9 классов готовится новый учебник истории

Работа над учебником по истории для школьников 5–9 классов будет закончена в следующем году. Фото: Павел Ворожцов

Новый учебник истории для 5–9 классов школы будет готов в следующем году. А старшеклассники уже с 1 сентября начнут учиться по новому учебнику истории. В обновленные материалы включены разделы о специальной военной операции России на Украине.

"Учебник для 10–11 классов совмещает те подходы, которые были и в существующих учебниках. Его авторский коллектив состоит из ведущих ученых. Мы пришли к мнению, что нам нужен единый учебник, и объединили все в учебнике новейшей истории <…>. Сейчас готовится учебник по истории для основной школы", — рассказал в рамках ПМЭФ-2023 в интервью "Известиям" министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По мнению министра, новый учебник поможет школьникам понять "основы формирования нашего государства, те исторические события, которыми мы вправе гордиться", а также причины проведения СВО.

"Это серьезный материал, где приведены факты, демонстрирующие причины проведения специальной военной операции. Этот труд поможет школьникам осознанно, осмысленно ознакомиться с этой темой", — добавил министр просвещения.

Напомним, в Госдуме рассказали о правилах приема в вузы в 2023 году.