Кампания по летнему трудоустройству подростков в Свердловской области набирает обороты

Планируется трудоустроить более 18 тысяч подростков на период каникул в Свердловской области. Фото: Борис Ярков

Более двух тысяч уральских подростков уже зарабатывают свои первые деньги. В рамках летней кампании по трудоустройству службы занятости планируют обеспечить работой более 18 тысяч школьников.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, ребятам предлагают заработать на озеленении и уборке территории, благоустройстве дворовых площадок. Есть и творческие вакансии: писать посты для соцсетей, разрабатывать афиши, макеты для печатной продукции и другие. Выбрать дело по душе несовершеннолетним помогают специалисты центров занятости совместно с молодежными биржами труда. Рабочий день подростков в основном не превышает четырех часов.

"Впервые я устроился на работу в 2021 году, чтобы купить себе щенка, теперь у меня мопс. В прошлом году на вырученные деньги я помог своей прабабушке купить новый телевизор. В этом году не планировал идти работать, все-таки это мое последнее свободное лето. Но так вышло, что я узнал о трудном положении своих соседей — двух матерей, в одиночку воспитывающих детей. Им необходима помощь для сбора малышей в первый класс. Поэтому не оставил себе выбора — снова работаю", — рассказал 17-летний Антон Лабутин. Молодой человек начинал уборщиком территорий, а в этом году принят на должность бригадира. Антон распределяет обязанности между семью ребятами, следит за дисциплиной и выполнением плана.

Вакансии для подростков в каждом муниципальном образовании, а также правила трудоустройства размещены на сайте администрации или в официальном аккаунте муниципалитета в соцсети "ВКонтакте". Кроме того, с этого года найти работу подростки могут через электронный сервис общероссийской базы вакансий и резюме "Работа России".

Напомним, Свердловская область примет участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства.

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