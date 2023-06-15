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Общество
15 июня 2023, 12:28

Уральские физики предложили новый способ контроля качества пшеницы

  Олеся Касперович
Проверить уровень излучения поможет новый метод уральских физиков

От вредных микроорганизмов пшеницу защищают как химической обработкой, так и методом ионизации. Фото: Алексей Кунилов

Новый метод проверки зерен пшеницы на облучение апробировали ученые УрФУ и УрО РАН. Существующие методики дороже в применении и не столь точны, по мнению физиков. Новый метод может стать выгодной альтернативой детектору, определяющему уровень радиационной обработки. Результаты экспериментов представлены в журнале Radiation Physics and Chemistry.

По информации пресс-службы УрФУ, облучение сельхозпродуктов является эффективным способом нейтрализации вредных микроорганизмов, в том числе грибковой плесени. Метод широко применяется во многих странах, в том числе в России. Радиационная обработка продукции разрешена законодательством, в стране действуют несколько предприятий с таким способом обеззараживания.

"Такой вид обеззараживания вполне может стать достойной альтернативой химической обработке зерна, которое идет на экспорт и внутреннее потребление. И все же повышенная доза излучения может навредить продукту, изменить его структуру и лишить первоначальных свойств. Наш коллектив предложил метод, благодаря которому дозу излучения можно эффективно контролировать, делая ее безопасной для конечного потребителя", — сообщил руководитель проекта, профессор кафедры экспериментальной физики УрФУ, ведущий научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН Сергей Соковнин.

Особенность метода уральских ученых в том, что проверять на предмет воздействия ионизирующего излучения можно как свежую пшеницу, так и ту, которая длительное время пролежала в хранилище.

"То есть любая партия зерна, вызывающая сомнения в том, применялась ли радиационная обработка, может быть проверена при помощи спектрометра электронного парамагнитного резонанса (ЭПР)", — объясняет старший научный сотрудник кафедры экспериментальной физики УрФУ Руслан Вазиров.

На следующем этапе исследований физики планируют провести эксперименты с мясной продукцией, которую также обрабатывают ионизированным излучением.

Ранее "Областная газета" писала, что уральские ученые нашли останки рептилий возрастом около 45 миллионов лет.

Областная газета Свердловской области

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