Средний Урал в лидерах по числу заявок на Всероссийский конкурс по благоустройству малых городов и исторических поселений

С 2018 года Свердловская область является постоянным участником Всероссийского конкурса по благоустройству малых городов. Фото: Владимир Мартьянов

Определены лидеры, подавшие больше всего заявок на VIII Всероссийский конкурс по благоустройству малых городов и исторических поселений. Среди них, наряду с Московской областью и Татарстаном, — Средний Урал, который заявил на федеральные гранты 15 городов.

Каждый из претендентов представил определенный проект на конкурс. Так, по данным департамента информационной политики региона, Первоуральск планирует благоустроить набережную Нижне-Шайтанского пруда, Красноуфимск — набережную реки Уфы, в Ирбите хотят развить центральный городской парк, а в Верхней Туре — прогулочный маршрут от центральной площади до парка Победы.

"С 2018 года Свердловская область является постоянным участником Всероссийского конкурса и благодаря победам в нем дополнительно привлекает из федерального бюджета десятки миллионов рублей. За счет этих средств у городов-победителей появляются новые возможности для воплощения востребованных у людей и по-настоящему уникальных проектов", — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По предварительным данным, победители будут объявлены до 1 сентября. Напомним, данный конкурс проходит с 2018 года.

В разные годы дважды финалистами конкурса были Верхняя Тура, Полевской, Верхняя Пышма, Заречный, Сысерть и Верхотурье. Также грантов были удостоены Бисерть, Новоуральск, Верхний Тагил, Богданович, Невьянск, Красноуфимск, Лесной, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Березовский, Ревда, Асбест, Туринск и Кировград. Победители в категории "Исторические поселения" получают на развитие своих территорий от 70 миллионов рублей, а малые города, в зависимости от численности жителей, от 70 до 100 миллионов рублей.

Напомним, недавно завершилось Всероссийское рейтинговое голосование за объекты благоустройства в крупных городах. Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил Свердловскую область в числе самых активных регионов, принявших в нем участие. Благоустройство общественных территорий — победителей голосования начнется весной 2024 года.

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