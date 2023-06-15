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Общество
15 июня 2023, 23:25

Награды нашли своих героев

Глава Красноуральска Дмитрий Кузьминых (слева) поздравляет участника СВО Олега Павлова. Фото: Из личного архива Дмитрия Кузьминых

Глава Красноуральска Дмитрий Кузьминых (слева) поздравляет участника СВО Олега Павлова. Фото: Из личного архива Дмитрия Кузьминых

Мэр Красноуральска Дмитрий Кузьминых наградил медалью «За отвагу» жителя города Олега Павлова, который с сентября по декабрь 2022 года был в зоне СВО. Медали он удостоился за добросовестное и отважное выполнение военных задач. У Олега – двое сыновей, сейчас они тоже защищают Родину.

Мэр Ивделя Владимир Михель встретился с земляком Евгением Пуртовым. Молодой человек приехал домой в отпуск из зоны СВО. Глава поблагодарил его за защиту страны и вручил подарок – тепловизор.

Мэр Полевского Константин Поспелов передал горожанину Алексею Сотову медаль Георгия Жукова. Алексей принимал участие в СВО по контракту с Министерством обороны РФ – служил в составе танковой дивизии №90 6-го танкового полка. Благодаря смелости и решимости отряд Алексея успешно проводил разведку маршрутов, выявлял места расположения и обороны противника, разминировал дороги. Приказ о награждении нашего земляка подписал Президент РФ Владимир Путин. Сейчас молодой человек демобилизован по истечению контракта.

Областная газета Свердловской области
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