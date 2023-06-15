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Общество
15 июня 2023, 23:27

Нижнетагильский цирк дал благотворительное представление для семей участников СВО

Наездники-трюкачи приветствовали зрителей с российским триколором. Фото: Государственный цирк Нижний Тагил

Наездники-трюкачи приветствовали зрителей с российским триколором. Фото: Государственный цирк Нижний Тагил

Тагильчанам показали экзотик-шоу «Аливрувер» – цирковое конфетти творческих импровизаций под руководством заслуженной артистки России Юлии Филатовой. Акробаты, воздушные гимнасты, жонглеры и эквилибристы, наездники с акробатическими трюками на лошадях и, конечно, животные – медведи, попугаи, питоны, дикобразы, обезьяны – все это очень впечатлило зрителей: соцсети пестрели восторженными комментариями.

Директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский в комментариях тагильским СМИ отметил:

– Культура никогда не отделялась от каких-то серьезных событий, которые происходили в нашей стране. Мы не подводим наших бойцов, ребят, которые находятся на передовой специальной военной операции. Поэтому совсем недавно начались гастроли в Луганском цирке. А буквально вчера начались гастроли цирка «Шапито» в Мариуполе. Знаете, что жители сказали на цирковые гастроли? Они подходили и говорили: если к нам цирк приехал, значит, уже точно жизнь начала налаживаться. Я думаю, это самый важный показатель того, что мы всегда вместе.

Областная газета Свердловской области
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