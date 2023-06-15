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Общество
15 июня 2023, 23:29

«Команда Кузнецова»: нашей поддержки ждут

Эвакуационные стропы, сшитые руками каменских мастериц. Фото: страница группы «Команда Кузнецова» в соцсети «ВКонтакте»

Эвакуационные стропы, сшитые руками каменских мастериц. Фото: страница группы «Команда Кузнецова» в соцсети «ВКонтакте»

Более двух тысяч жителей Каменска-Уральского и Каменского района объединились в группу помощи участникам СВО. Она носит название «Команда Кузнецова» – по фамилии лидера, педагога дополнительного образования из Каменского района Алексея КУЗНЕЦОВА. Неравнодушные люди уже доставили в зону проведения СВО более 60 тонн гуманитарной помощи.

«ОГ» удалось связаться с Алексеем Кузнецовым, и он рассказал, что группа помощи действует с октября минувшего года. Жители уже сделали шесть поездок на передовую – передали свердловским бойцам из рук в руки продукты, лекарства, одежду, оборудование. Женщины в составе группы организовали швейный цех, где по собственным эскизам шьют плащи, толстовки, панамы, косынки, эвакуационные стропы и многое другое. Сейчас готовится очередная партия гуманитарной помощи. 

Областная газета Свердловской области
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