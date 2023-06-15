«Яблони – символ продолжения жизни»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (слева) помогает высаживать деревья. Фото: Екатеринбургская Епархия

На территории военно-патриотического парка «Патриот» около аэропорта «Кольцово» появилась яблоневая аллея в честь героев специальной военной операции. В ее закладке принял участие глава Екатеринбургской митрополии Евгений.

Вместе с областными чиновниками, представителями Центрального военного округа, спортсменами-шахматистами с Донбасса, впервые посетившими Екатеринбург, он высадил десять яблонь.

– Яблони чем хороши? Их посадил, а они сразу плод не дают. Надо подождать год, два, три, потрудиться, а потом яблоньки щедро отдают своими ароматными, питательными, вкусными яблоками. Я бы хотел пожелать, чтобы все воины вышли из специальной военной операции победителями – живыми, здоровыми, и дождались, когда яблочки вырастут. И чтобы мы вместе встретились, и эти яблони стали символом продолжения нашей жизни, – сказал митрополит.