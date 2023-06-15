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15 июня 2023, 16:06

В честь 300-летия Екатеринбурга состоится чемпионат по бильярду

Бильярд

В соревнованиях примут участие 128 мужчин и 64 женщины. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге с 23 по 30 июля 2023 года пройдет Кубок главы города по бильярду в дисциплине "Динамичная пирамида". Соревнования посвящены грядущему 300-летию уральской столицы, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Соревнования пройдут на трех площадках города, благодаря чему гости и участники кубка смогут познакомиться с историческим центром уральской столицы. Надеюсь, турнир станет традиционным и превратится в визитную карточку Екатеринбурга", — рассказал глава города Алексей Орлов.

В соревнованиях примут участие 128 мужчин и 64 женщины со всей России. Турнирные игры пройдут в клубах Publicclubbilliards и "Антей", а финал — в Центре развития архитектуры и дизайна.

В рамках соревнований состоится благотворительный аукцион, его главным лотом станет стол финальных встреч.

Сразиться за кубок по бильярду может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку. Также на сайте можно зарегистрироваться в качестве гостя.

Ранее "Областная газета" писала, что екатеринбуржцам предложили создать "капсулу времени" с письмами про метро будущего.

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