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Общество
15 июня 2023, 23:33

Микроавтобус от бабы Светы

  Олеся Касперович
Татьяна Мерзлякова и Андрей Рожков отправляют подарок на передовую от бабы Светы. Фото: Из личного архива Т. Мерзляковой

Татьяна Мерзлякова и Андрей Рожков отправляют подарок на передовую от бабы Светы. Фото: Из личного архива Т. Мерзляковой

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна МЕРЗЛЯКОВА и экс-капитан команды «Уральские пельмени» Андрей РОЖКОВ передали Центральному военному округу автомобиль от уральской благотворительницы. Микроавтобус будет доставлять гуманитарные грузы в зону СВО.

– Проводили на спецоперацию автомобиль, приобретенный на средства от бабы Светы. Так ее называют бойцы. Больше она о себе просила не рассказывать. Просто пенсионерка, жительница одного из городов области, просто патриот, просто бабушка. Прекрасный человек. Мы пообещали, что доверим приобретение и доставку автомобиля надежным ребятам, – написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» омбудсмен.

Баба Света уже не первый раз жертвует средства для помощи участникам СВО. Недавно 354-й окружной военный госпиталь в Екатеринбурге получил от благотворительницы два массажных стола для реабилитации раненых.

Татьяна Мерзлякова вместе с Андреем Рожковым и председателем Свердловского регионального отделения «Офицеров России» Кириллом Васильченко записали видеоролик в поддержку благотворительных акций для участников спецоперации.

Областная газета Свердловской области
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