Ценный груз под «Знаменем Победы»

Олеся Салтанова (справа) с коллегами помогает грузить коробки с гуманитарной помощью. Фото: Из личного архива Олеси Салтановой

14 июня в зону СВО уехали фуры с гуманитарным грузом от жителей Сухого Лога и Кировграда. Сбор необходимых для бойцов вещей и продуктов организовали местные предприниматели, прихожане Храма Знамения Пресвятой Богородицы и журналисты сухоложской газеты «Знамя Победы».

– Мы не могли остаться в стороне от событий в стране и с самого начала проведения спецоперации организовали в редакции сбор гуманитарной помощи нашим ребятам. Принимаем вещи, продукты, медикаменты, оборудование. Также собираем благотворительные взносы – в редакции стоит копилка. Совместно с предпринимателями и прихожанами храма формируем груз, затем к нам присоединяются жители Кировграда – со своим грузом, и все вместе отправляем в зону СВО. Уже четыре выезда таких было, – рассказала «ОГ» главный редактор газеты «Знамя Победы» Олеся Салтанова.

На этот раз жители Сухого Лога и Кировграда собрали для бойцов бензиновые генераторы, бензопилы, шлифовальные машины, заточные станки, моторное масло, а также питьевую воду, белье, носки, средства гигиены, продукты – на общую сумму более двух миллионов рублей. Фуры с ценным грузом скоро прибудут на передовую.